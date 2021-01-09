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أحمد فوزي: مدرب سيراميكا ارتكب «جريمة» أمام الأهلي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، انتقادًا لاذعًا إلى هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بسبب الخطة الضعيفة من الناحية الدفاعية التي لعب بها أمام الأهلي.

وأكد «فوزي» في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مدرب سيراميكا ارتكب جريمة في لقاء اليوم بالتشكيل الضعيف من الناحية الدفاعية بمباراة اليوم».

وتابع: «هيثم شعبان أدار المباراة بشكل هجومي جيد ولكن لم يوفق في الخطة الدفاعية وارتكب جناية في هذه النقطة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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