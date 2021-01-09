شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي السابق: طاهر لم يكن موفق أمام سيراميكا.. وبواليا قادم بقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب جيد ويعتمد عليه موسيماني، مدرب الأهلي، بشكل مستمر في أكثر من مركز نظرًا لثقته الكبيرة في إمكانياته.

وأكد «فوزي» في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «طاهر لاعب جيد ولكنه كان غير موفق اليوم لذلك موسيماني قام بإخراجه وشارك كهربا الذي صنع فارق كبير».

وعن مشاركة والتر بواليا صفقة الأهلي الجديدة في التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا، علق: «شيء طبيعي أن يشارك اللاعب رغم تدربه لفترة قصيرة مع الفريق، وهو قدم مستوى جيد اليوم».

وتابع: «بواليا رغم إضاعته للكرات في لقاء اليوم ولكنه سيظهر مع الأهلي وسيكون إضافة في الفترة المقبلة وسيكون مهاجم جيد جدًا».