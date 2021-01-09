شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزاني يكشف حقيقة التعاقد مع مدير فني مصري قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، الذي يقع في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، على قرار إقالة المدير الفني للفريق التنزاني.

وأكد رئيس نادي سيمبا التنزاني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني مدرب جيد وشيء جيد أن مدربين أفريقيا ينتشروا داخل الأندية العربية لنقل الثقافات بين المدربين داخل القلعة الحمراء".

وعن التفكير في التعاقد مع مدير فني مصري لتولي مهمة تدريب الفريق التنزاني، قال: "بالفعل يتم المفاضلة بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محليين أو أجنبيين وقد يكون مصري أو من جنسية أخرى ولكن أعتقد أنه غير مصري".