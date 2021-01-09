شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يُسجل في اكتساح ليفربول لشباب أستون فيلا بكأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك أستون فيلا في اللقاء بتشكيل مكون من مجموعة من الناشئيين الذين يتراوح أعمارهم من 16 إلى 23 عامًا، وذلك بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول للنادي.

سجل أهداف ليفربول ماني في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل لوي باري في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل فينالدوم في الدقيقة 60، وساديو ماني 63، ومحمد صلاح 65.