شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزاني: موسيماني جعل الأهلي مرعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، الذي يقع في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إن مستوى النادي الأهلي تحسن بكثير في الفترة الأخيرة بفضل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي.

وأكد رئيس نادي سيمبا التنزاني في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «موسيماني جعل الأهلي أكثر صعوبة وفريق صعب للغاية».

وتابع: «الأهلي أصبح صعب للغاية ووضعه تحسن بعكس ما كان عليه منذ موسمين».