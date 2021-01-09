شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزاني: القرعة خدمتنا بوقوعنا مع الأهلي وليس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مالومو إيرك، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني، الذي يقع في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، على وقوع نادييه مع الأهلي في مجموعة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس نادي سيمبا التنزاني في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «القرعة قوية ونحن أفضل 16 فريق في أفريقيا ومفيش مجموعة سهلة».

وعن تفضيله مواجهة الأهلي أم الزمالك، قال: «أفضل أن ألعب مع الأهلي عن الزمالك.. عندي خبرة لعبناه سنتين ومن الأفضل أن تلعب مع بطل أفريقيا».