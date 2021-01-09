شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تعافي محمد هاني من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمد هاني لاعب النادي الأهلي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينتظم هاني في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، بعد سلبية عينة اللاعب.

وكان محمد هاني، لاعب الأهلي أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، غاب على إثرها في 3 مباريات خاضها المارد الأحمر بداية من لقاء وادي جلة ثم مباراة سونيديب، وأخيرا اليوم، أمام سيراميكا كليوباترا.