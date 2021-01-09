شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته غدا بدون راحة استعدادا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته السبت، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل.

ويخوض الأهلي مرانه غدًا في الحادية عشرة صباحًا، استعدادًا لمواجهة الإنتاج المقبلة، من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته. وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، سجل هدفى الفريق الأحمر اكهربا ووليد سليمان، ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.