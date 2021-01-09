شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزاني: القرعة خدمتنا بوقوعنا مع الأهلي وليس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مالومو إيرك، نائب رئيس نادى سيمبا التنزاني، على وقوع فريقه فى المجموعة الأولى مع الأهلى بدورى أبطال أفريقيا، قائلا: "القرعة قوية ونحن أفضل 16 فريقا فى أفريقيا ومفيش مجموعة سهلة".

وتحدث نائب رئيس نادى سيمبا التنزانى فى تصريحات تليفزيونية عن تفضيله مواجهة الأهلى عن الزمالك، قائلا: "أفضل مواجهة الأهلى عن الزمالك لأننا عندنا خبرة فى مواجهة الأحمر منذ سنتين، ومن الأفضل أن نلعب مع بطل أفريقيا".

وقال إيرك إن مستوى الأهلى تحسن كثيرا فى الفترة الأخيرة بفضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مشيرا إلى أن الفتى الأسمر جعل المارد الأحمر أكثر صعوبة، خاصة أن وضعه تحسن بعكس ما كان عليه منذ موسمين.

وأكد: "موسيمانى مدرب جيد وشيء جميل أن مدربين أفريقيا ينتشرون داخل الأندية العربية لنقل الثقافات بين المدربين"، وعن التفكير فى التعاقد مع مدير فنى مصرى لتولى مهمة تدريب الفريق التنزانى، قال: "بالفعل يتم المفاضلة بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محليين أو أجنبيين وقد يكون مصريا أو من جنسية أخرى ولكن أعتقد أنه غير مصري".

وأسفرت قرعة مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 – 2021، التى سحبت ظهر الجمعة فى القاهرة، عن وقوع الأهلى حامل اللقب ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب كلا من المريخ السودانى، سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الكونغولى.

والصدفة أن مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال خلال الموسم الحالى، هى نفس المجموعة ذاتها فى نسخة موسم 2018 – 2019، مع اختلاف تواجد المريخ السودانى بالنسخة الحالية بينما كان فريق شباب الساورة الجزائرى فى نسخة 2019.

ويبدأ المارد الأحمر مشواره فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، بإستضافة فريق المريخ السودانى أحد يومى 12 و13 من شهر فبراير المقبل.