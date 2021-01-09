شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: سنكون فى مشكلة مع حكم الفيديو لو ثبت صحة هدف كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من إسناد مهمة الإشراف على كابينة الفيديو لحكم واحد وهو شريف دسوقي، في ثلاث مباريات متتالية للأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم سبب إسناد مهمة حكم الفيديو لشخص واحد في آخر 3 مباريات لنا، وأتمنى أن يكون هدف محمود كهربا الثاني والذى تم إلغاؤه تسلل بالفعل".

وشدد عبد الحفيظ على أن اللعبة إن لم تكن تسلل فهذا سيعني أننا سنكون في مشكلة مع شريف دسوقي حكم الفيديو، لاسيما أنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة أحمد رمضان بيكهام في مباراة وادي دجلة.

وأوضح أن شريف دسوقي أدار تقنية الفيديو في 3 مباريات للأهلي كحكم فيديو، وإذا حدث في 3 مباريات أن يخطئ نفس الحكم في لعبتين ضد فريق واحد، فبالتالي سنكون في مشكلة.

وعن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قال: "ترتيب المباريات ليس سيئا في أفريقيا والمجموعة متزنة، مباريات المجموعات أشبه بالدوري، أهم شيء فيها هو تجميع النقاط فقط".