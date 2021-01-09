شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السودانى: لسنا خائفين من مواجهة الأهلى ومجموعتنا الأقوى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، أنه ليس خائفا من مواجهة الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا، ويسعى دائما للوصول إلى الدور الربع نهائى فى البطولة، وهذا الأمر مشروع لجميع الفريق المشاركة فى البطولة.

وأوضح جوميز، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه يتمنى تغيير الأمور بشان حضور الجمهور فى مباريات دورى أبطال أفريقيا، وأن هذه المجموعة هى الأقوى بسبب تواجد الأهلى بها باعتباره حامل اللقب.

وأشار جوميز إلى أنه يتابع مباريات الأهلى جيدا خلال بطولة الدورى المصرى والبداية القوية التى ظهر بها خلال المباريات وإبرام بعض الصفقات القوية التى على رأسها التعاقد مع المغربى بدر بانون، كاشفا أن لم يسبق له مواجهة الأهلى من قبل خاصة عندما كان يتولى تدريب الإسماعيلى.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا المقامة حاليا فى القاهرة، عن وقوع النادى الأهلى حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التى تضم أندية فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى والمريخ السودانى، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2021 فى 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهى بالجولة السادسة فى 10 أبريل 2021.

ويشارك فى دور المجموعات من دورى أبطال إفريقيا 16 ناديا هم:

التصنيف الاول: الأهلى (مصر) – الوداد (المغرب) – مازيمبى (الكونغو) – الترجى (تونس).

التصنيف الثاني: الزمالك (مصر)- صن داونز (جنوب افريقيا)- حوريا كوناكرى (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

التصنيف الثالث: سيمبا (تنزانيا) - مولوديه الجزائر (الجزائر)- بترو اتليتكو (أنجولا)- الهلال (السودان).

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز (جنوب افريقيا)- تونغيث (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) – المريخ (السودن).

وتعتمد لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشكل أساسى على تصنيف الأندية بناء على تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة، إضافة على معايير تضعها لجنة مسابقات الأندية فى الحالات الطارئة وفقًا لرؤية الأعضاء.

ويعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية فى البطولات التى يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته فى السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

جدير بالذكر أن الأهلى هو حامل لقب البطولة بالفوز على غريمه الزمالك 2-1 فى نهائى القرن، ويحمل الرقم القياسى فى عدد التتويج باللقب الإفريقى برصيد 9 ألقاب.