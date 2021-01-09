أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان في سيراميكا
الاهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان في سيراميكا
حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنئاية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ..سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.
أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.
قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي
أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.
أشرف بن شرقى يتوج بلقب لاعب العام فى نادى الزمالك.. فيديو
توج النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب العام فى نادى الزمالك خلال 2020، بعد المستويات المميزة التى قدمها مع الفريق، وقيادة الأبيض للتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وعلى حساب الترجى التونسى، والسوبر المصرى على حساب الغريم التاريخى والتقليدى النادى الأهلى، حيث أشارت منصات الزمالك على السوشيال ميديا، إلى فوز بن شرقى، قائلة: "بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولى المغربى أشرف بن شرقى هو لاعب العام فى فريقنا".
بعثة الإسماعيلى تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية.. صور
وصلت منذ دقائق بعثة الاسماعيلى، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد رحلة استغرقت ٦ ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية داخل المملكة المغربية ، وفور وصول البعثة حرص على استقبالها عبد السلام الحنات ، الرئيس الشرفى للرجاء وخالد بهمان المدير الادارى ، بجانب عمر شعيب قنصل مصر بالدار البيضاء .
سلبية مسحة لاعبي منتخب الشباب باستثناء لاعب واحد
أجري ياسين مرعي لاعب منتخب الشباب مسحة كورونا الأخيرة للتأكد من عدم وجود أي شكوك قبل مشاركته مع ناديه وأظهرت النتيجًة سلبية العينة ليتمكن من المشاركة في التدريبات اعتبارا من بعد غدا الأحد وبذلك تم شفاء جميع اللاعبين المصابين الـ17 وعودتهم الي انديتهم تمهيدا للمشاركة في المباريات .