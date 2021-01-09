أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

أشرف بن شرقى يتوج بلقب لاعب العام فى نادى الزمالك.. فيديو

توج النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب العام فى نادى الزمالك خلال 2020، بعد المستويات المميزة التى قدمها مع الفريق، وقيادة الأبيض للتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وعلى حساب الترجى التونسى، والسوبر المصرى على حساب الغريم التاريخى والتقليدى النادى الأهلى، حيث أشارت منصات الزمالك على السوشيال ميديا، إلى فوز بن شرقى، قائلة: "بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولى المغربى أشرف بن شرقى هو لاعب العام فى فريقنا".