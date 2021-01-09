شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: اشتغلنا على الجانب النفسى لـ كهربا فحصلنا على ما نريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى سامى قمصان، المدرب المساعد للأهلى فى جهاز الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على أداء ومستوى محمود كهربا فى المباريات الأخيرة للأهلى، موضحا أن كهربا من اللاعبين المميزين فنيا لكنه يحتاج معاملة خاصة على الجانب النفسى حتى تحصل منه على كل ما يملكه من موهبة وعطاء، مؤكدا أنه هذا هو ما انتبه إليه موسيمانى وجهازه وعمل عليه فى الفترة الأخيرة.

وقال قمصان، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامى سيف زاهر، مساء اليوم الجمعة، إن الحديث عن رحيل أى لاعب فى الأهلى حاليا مرفوض، خاصة أن الجهاز الفنى لديه ثقة كاملة فى جميع العناصر الموجود سواء التى تشارك أساسيا أو تجلس على دكة البدلاء مؤكدا أنه لا صحة للأنباء التى ربطت بين خروج صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان للإعارة فى الوقت الحالي.

وأبدى مدرب مساعد الأهلى اعجابه بمستوى فريق سيراميكا كليوباترا، موضحا أن الفريق ظهر بشكل قوى وهو ما أجل حسم اللقاء.

وعن مجموعات دورى أبطال أفريقيا قال قمصان أن مجموعة مازيمبى تعتبر الأقوى بين المجموعات الأربعة، موضحا أن مجموعة الأهلى متوازنة موجها الشكر لحسام غالى – كنوع من الدعابة - على اختياراته فى القرعة.

وتصدر محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلى، ترتيب هدافى الدورى المصرى، بعدما سجل هدف التقدم فى مرمى سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على ملعب السويس الجديد بالجولة السادسة للدوري.

وسجل كهربا هدف تقدم الأهلى، بعد مرور 79 دقيقة من تمريرة بينية لأفشة حولها اللاعب داخل الشباك، بعد مشاركته كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ورفع كهربا رصيده إلى 4 أهداف، متقدما على زميليه محمد شريف ووالتر بواليا، بجانب عمر كمال لاعب المصرى، وأحمد سمير لاعب الطلائع، ومروان حمدى مهاجم مصر المقاصة.

ونجح كهربا فى هز الشباك خلال المباريات الأربع التى شارك بها أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى بجانب سيراميكا كليوباترا، بينما غاب عن لقاء وادى دجلة لإصابته بفيروس كورونا.