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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وصول فرجاني ساسى القاهرة عائدًا من تونس ويغيب عن مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش غدا.
تأكيدا لليوم السابع .. وصول فرجاني ساسى القاهرة عائدًا من تونس
أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، وصول الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول، منذ قليل إلى القاهرة قادمًا من تونس، حيث سافر اللاعب إلي بلاده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل اللاعب موعد قدومه إلى القاهرة ويصل اليوم.
قرعة دورى ابطال افريقيا.. مجموعة الزمالك تنفرد برقم مميز
تمتلك المجموعة الرابعة فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى، والتى تضم فريق الزمالك، والتى سحبت قرعتها ظهر اليوم الجمعة، رقم مميز عن باقى المجموعات الثلاثة الأخرى.
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.
قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي
أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.
أشرف بن شرقى يتوج بلقب لاعب العام فى نادى الزمالك.. فيديو
توج النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب العام فى نادى الزمالك خلال 2020، بعد المستويات المميزة التى قدمها مع الفريق، وقيادة الأبيض للتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وعلى حساب الترجى التونسى، والسوبر المصرى على حساب الغريم التاريخى والتقليدى النادى الأهلى، حيث أشارت منصات الزمالك على السوشيال ميديا، إلى فوز بن شرقى، قائلة: "بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولى المغربى أشرف بن شرقى هو لاعب العام فى فريقنا".