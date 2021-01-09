شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، وصول فرجاني ساسى القاهرة عائدًا من تونس ويغيب عن مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش غدا.

تأكيدا لليوم السابع .. وصول فرجاني ساسى القاهرة عائدًا من تونس

أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، وصول الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول، منذ قليل إلى القاهرة قادمًا من تونس، حيث سافر اللاعب إلي بلاده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل اللاعب موعد قدومه إلى القاهرة ويصل اليوم.

قرعة دورى ابطال افريقيا.. مجموعة الزمالك تنفرد برقم مميز

تمتلك المجموعة الرابعة فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى، والتى تضم فريق الزمالك، والتى سحبت قرعتها ظهر اليوم الجمعة، رقم مميز عن باقى المجموعات الثلاثة الأخرى.

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش