شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 8 – 1 – 2021 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة ثلاث مباريات مثيرة في الدوري المصري، لعل أهمها وأكثرها جماهيرية هي اللقاء الذى استعاد من خلاله الأهلي صدارة الدوري المصري بالفوز الصعب على سيراميكا أحد الأندية الصاعدة للمسابقة في موسم أول بدوري الأضواء والشهرة.

”الخليج 365” يرصد لقرائه نتائج مباريات اليوم الجمعة بالدوري وجاءت كالتالي:

في المباراة الأكثر أهمية للجماهير، حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية دون رد خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ..سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة الأولى في تاريخ الفريقين، بعدما سجل المنافس حضوره في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم، ولم يسبق أن التقى الفريقان من قبل.

ويتمتع المارد الأحمر بسجل جيد أمام الفرق الصاعدة، فلقد نجح الموسم الماضى في تحقيق الفوز رايح جاى على أسوان بالفوز 5-1 ذهاباً و 3-0 إياباً، وحقق الفوز على نادى مصر ذهاباً 3-1 وإياباً 3-0 ، ثم فاز على طنطا 5-0 ثم 1-0 الموسم الماضى ، وسحق غزل المحلة هذا الموسم بثلاثية دون رد هذا الموسم .

وفي لقاء ثان، أقل جماهيرية لكنه لم يكن أقل إثارة ومتعة، حقق فريق إنبي، فوزا دراماتيكيا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم بينهما على ستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

نجح محمد مرسي البديل في تسجيل الهدف الأول من مراوغة مميزة في الدقيقة 68 وسجل كالديرون هدف التعادل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عاد محمد مرسي بالتسجيل مجددا عن طريق صاروخية سكنت شباك محمد عبد المنصف.

وبهذا الفوز وصل انبي للنقطة السابعة في المركز الثامن فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة الخامسة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وينتظر وادي دجلة لقاء صعب أمام بيراميدز الإثنين القادم، فيما يلتقي إنبي مع سيراميكا الجمعة المقبل، في الأسبوع السابع للدوري.

أما اللقاء الثالث، فكان البطل فيه شباك الفريقين التي خرجت عذراء رغم المحاولات الهجومية، حيث تعادل فريق بيراميدز مع نظيره البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز ، والتى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية .

وحاول لاعبى بيراميدز تسجيل هدف التقدم فى مرمى البنك الأهلى ، إلا أن لاعبى الأخير فرضوا سيطرتهم علىمجريات المباراة ، ومنعوا لاعبى الفريق السماوى من الوصول إلى المرمى ، من تضييق المساحات ، و صحوة الدفاع فى فريق البنك الأهلى

ولم يصل إلى المرمى سوى محمد مجدى لاعب فريق البنك الأهلى ، حيث أحرز هدفا فى مرمى شريف إكرامى لكن تم إلغاؤه من حكم اللقاء بداعى التسلل ، بعد اللجوء إلى تقنية الفار .

وارتفع رصيد البنك الأهلى الى 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل وصل رصيد بيراميدز الى 8 نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في اثنان وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.