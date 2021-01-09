شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة باسم على لاعب المقاولون وتعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها باسم على ظهير أيمن المقاولون العرب، تعافى نجم الأهلى السابق من فيروس كورونا، والذى أبعده عن المشاركة مع ذئاب الجبل منذ فترة، وكتب باسم على عبر حسابه الشخصى على انستجرام "الحمدلله المسحة بقت سلبى، بشكر كل الناس اللى اطمنت عليا الحمد والشكر لله".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى عقب تعافيه من كورونا قبل الالتحاق بالتدريبات الجماعية، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.



باسم على

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.

وقرر نادى المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربى نور الدين الجعفرى الذى أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية باحتساب ضربة التونسى هيثم الجوينى بادعاء أن الكرة لمست يده وهو ما نفاه النادى واللاعب.