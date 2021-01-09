أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.