أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الاهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان في سيراميكا.
الاهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان في سيراميكا
حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنئاية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ..سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.
أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.