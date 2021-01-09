شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك اشترط الحصول على 5 ملايين دولار كاش لرحيل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى طارق يحيى إن إدارة نادى الزمالك اشترطت الحصول على 5 ملايين دولار "كاش"، إلى جانب نصف مليون دولار إذا وصل سانت إتيان إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونصف مليون آخر في حال سجل مصطفى محمد عدد معين من الأهداف، من أجل الموافقة على احتراف اللاعب، موضحا أن النادى الفرنسي قدّم عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار.

وأكد يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن نادي سانت إيتيان عرضه جاء بقيمة 4 ملايين دولار سيتم دفع 2 مليون دولار في المقابل سيتم الحصول على باقي المبلغ بعد عام، لافتا إلى أن إدارة الزمالك تنتظر رد النادي الفرنسي من مطالب الزمالك سواء الموافقة أو الرفض.

وتابع: "المسئولون في الزمالك لا يمانعون احتراف مصطفى محمد ولكن بالشكل الذى يرضى طموح النادى الأبيض ولصالح اللاعب، خاصة أن الزمالك هو من صنع إسمنا ونجوميتنا ولا بد أن نرد له الجميل".

ويغيب مصطفى محمد عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها مساء غد السبت، ليكون الغياب الثالث على التوالى للاعب في مسابقة الدورى.

وتشغل قضية رغبة مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الشارع الرياضى بشكل عام، واهتمام الزملكاوية بشكل خاص، لاسيما أن اللاعب يعد من أبرز المهاجمين في مصر بالوقت الحالي، وأحد أهم الركائز الأساسية للفريق الأبيض، ورحيله سيكون بمثابة صدمة للجماهير التي لا تعترف بلغة الاستثمار أو ملايين الدولارات، بل تهتم في المقام الأول بمصلحة فريقها، وأن يستمر دومًا في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات والألقاب.