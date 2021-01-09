7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

الاهلي يستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان في سيراميكا

حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنئاية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ..سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا والمريخ أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة حاليا في القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني ، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

سلبية مسحة لاعبي منتخب الشباب باستثناء لاعب واحد