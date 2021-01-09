شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان بعد الفوز على سيراميكا: "مبروك لأعظم جمهور فى الكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد سليمان، على تهنئة جمهور النادى الأهلى عقب الفوز على فريق سيراميكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.

ونشر وليد سليمان، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة له خلال مشاركته في المباراة، وعلق قائلاً:" مبروك الفوز لأعظم جمهور في الكون يلا يا أهلي".



وليد سليمان عبر انستجرام

وكان حقق فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فوز صعب خارج الديار أمام نادي سيراميكا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.

جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عقب أسيست من محمد مجدي قفشة بإرسال كرة من الخلف للأمام، لتصل إلي كهربا داخل منطقة الجزاء، ليسددها في مرمي عامر عامر، في الدقيقة 79، قبل أن يسجل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة من قبل كرة عرضية من الجناج التونسى على معلول .

بهذا الفوز، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلي النقطة الثالثة عشر ويتصدر جدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز السابع.