أكرم توفيق: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا.. وهدفنا تحقيق المزيد من الألقاب

القاهرة - سامية سيد - أعرب أكرم توفيق، لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أكرم إن كل اللاعبين قدموا مستوى جيدًا طوال المباراة، وبذلوا مجهودًا كبيرًا، من أجل تحقيق الفوز، وهو ما تكلل في النهاية بالانتصار بهدفين نظيفين.

وأضاف أن الفريق لديه هدف واحد في الفترة القادمة، وهو الاستمرار في تحقيق الانتصارات وتقديم مستوى جيد، مشيرًا إلى أنه جاهز للعب في أي مركز.

وأوضح أن الأهم من مشاركته هو تحقيق الفوز، وأي لاعب يشارك بصفة أساسية يلقى كل الدعم من زملائه وهي الروح السائدة بين كل اللاعبين.

وأكد توفيق أنه يتمنى تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، خاصة أن الفريق لديه مواجهات قوية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أن هناك عدة بطولات سيشارك الأهلي فيها، مؤكدًا أن الفريق يسعى للفوز بالسوبر المحلي والإفريقي.

وأوضح لاعب الأهلي أن مجموعة الفريق فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة، ولكن اللاعبين لديهم هدف واحد وهو التتويج بالبطولة العاشرة، لإسعاد جماهير النادي.