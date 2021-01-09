شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: عروض لاعبي الزمالك في "الهوا" إلا مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى طارق يحيى، حقيقة العروض التي تناولتها الأنباء الصحفية خلال الفترة الماضية بشأن لاعبى الفريق الأبيض، مؤكدا أن جميعها في "الهوا" إشارة إلى عدم صحتها بإستثناء عرض مصطفى محمد من سانت إتيان الفرنسي.

قال يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك إنه لا يوجد لاعب وصل له عرض رسمي في الزمالك ولم يصل النادى أي أوراق وكل ما قيل عن أحمد سيد "زيزو" وفرجانى ساسى "رغى" لا أساس له من الصحة باستثناء مصطفى محمد.

تابع طارق يحيى :" المسئولون في الزمالك لا يمانعون احتراف مصطفى محمد ولكن بالشكل الذى يرضى طموح النادى الأبيض ولصالح اللاعب خاصة أن الزمالك هو من صنع إسمنا ونجوميتنا ولا بد أن نرد له الجميل".

كشفت تقارير صحفية عن محاولات نادى سانت إيتيان الفرنسى فى اقناع مسئولى نادى الزمالك بالموافقة على ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

قال موقع " foot-sur7 " الفرنسى أن سانت إيتيان لديه رغبة أكيدة فى تدعيم صفوف فريقه فى ظل تذبذب المستوى والنتائج على مدار الفترة الماضية، إلا أن كلود بويل المدير الفنى للفريق غير راض عن الأداء الهجومي ويرى أن مصطفى محمد يمكنه فك شفرات المنافسين فضلا عن إمكانية استغلاله وتسويقه مستقبلا كونه لاعب صغير السن ويمتلك قدرات فائقة.

أشار الموقع إلى أن نادى سانت إيتيان عرض مؤخرا 3 ملايين و300 ألف يورو و10٪ فى حالة إعادة بيع اللاعب لأى فريق مستقبلا، فى المقابل طلب مسئولى الزمالك الحصول على 4 ملايين يورو و15٪ عند إعادة بيع اللاعب.