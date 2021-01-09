شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا والمريخ قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك مع الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي أشرف بن شرقى يتوج بلقب لاعب العام فى نادى الزمالك.. فيديو إنبي يخطف فوزا قاتلاً من دجلة فى الدورى بثنائية المرسي.. فيديو تعادل بيراميدز و البنك الأهلى "سلبياً" فى بطولة الدورى تعرف على القصة الكاملة لظهور أعمال السحر فى مباراة طنطا والسويس.. صور بعثة الإسماعيلى تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية.. صور سلبية مسحة لاعبي منتخب الشباب باستثناء لاعب واحد