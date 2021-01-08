شكرا لقرائتكم خبر عن «البطاوي»: سيراميكا كان يستحق نتائج أفضل مما تحققت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال معتز البطاوي، المشرف العام علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يستحق نتائج أفضل مما تحققت في الآونة الأخيرة.

وأضاف معتز البطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، رغم فارق الإمكانات بين الفريقين.

وأوضح معتز البطاوي أن فريقه كان يستحق الحصول على نتائج أفضل مما تحققت، مضيفا أن فريقه يمتلك طموحا كبيرا وسيعمل على تحقيقه.