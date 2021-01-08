شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول أكاديمية كرة قدم أمريكية للشباب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمالاً للنجاحات التي حققها مجمع زد الرياضي في إدخال العديد من الرياضات الجديدة للمجمع وحرصه الدائم على تطوير المنظومة الرياضية في مصر ووضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، أقيمت صباح اليوم الجمعة، ولأول مرة على ملاعب مجمع زد بالشيخ زايد بطولة «African Flag ladies cup 2021».

ضمن فعاليات إطلاق مجمع زد الرياضي لنشاط كرة القدم الإمريكية من خلال إنشاء أول أكاديمية كرة قدم أمريكية للشباب تحت 17 سنة في مصر، أفريقيا والشرق الأوسط.

حيث ظهرت لعبة كرة القدم الأمريكية في الملاعب المصرية في السنوات القليلة الماضية، ويوجد لها دوري منتظم مما يهم الكثير من الممارسين والمشجعين.

على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها جميع بلاد العالم الآن، استضافت البطولة أربعة فرق من بينهم فريقين من مصر، وفريقين آخرين من بلاد مختلفة وهم من الفرق الرائدة التي تمارس رياضة كرة القدم الأمريكية للسيدات على مستوى العالم، الفريقين المصريين «Eagles Women Team» وفريق «Cairo Bears»، والفريق المغربي «Jaguars American Football» والفريق الأمريكي «Phantomz Football».

في هذا الإطار، قال هيثم عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، رؤيتنا الأساسية في شركة زد للاستثمار الرياضي هي البحث دائماً عن الموهوبين في الرياضات المختلفة وإعداد جيل جديد من الناشئين على مستوى عالي من الاحتراف.

وأضاف عبدالعظيم، استثمارنا الحقيقي يكمن في إدخال الرياضات الغير متعارف عليها في مصر وجلب الكوادر الرياضية العالمية لتطويرها ونعلن اليوم عن تواجد ملاعب مجهزة لممارسة رياضة كرة القدم الأمريكية بمجمع زد الرياضي وأيضاً عن بدء نشاط أكاديمية كرة القدم الأمريكية بالشيخ زايد وسيتم انطلاق النشاط رسمياً في منتصف شهر فبراير القادم.

ومن جانبه صرح أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، أننا سعداء باستضافة بطولة عالمية مثل بطولة2021 African Flag Ladies Cup اليوم ولأول مرة، ونأمل أن تصبح واحدة من أهم البطولات الخاصة بكرة القدم الأمريكية للسيدات.

وأكمل دياب: «أنه حرصاً من إدارة زد على ضرورة الاستعانة بخبراء محترفيين في هذا المجال فقد أسندنا إدارة أكاديمية زد لكرة القدم الأمريكية إلى الكابتن أحمد الرفاعي لما له من خبرات سابقة وهو أول من أدخل رياضة كرة القدم الأمريكية إلى مصر في 2007 ومؤسس شركة GRIDIRON Egypt».

وصرح أحمد الرفاعي، المدير التنفيذي لأكاديمية زد لكرة القدم الأمريكية: «سعيد لانضمامى لزد ومتحمس لإدارة الأكاديمية وتأهيل جيل جديد من الناشئين وسيتم انطلاق النشاط رسمياً في منتصف شهر فبراير القادم. وستتيح الأكاديمية الفرصة لتعلم وممارسة رياضة كرة القدم الأمريكية للشباب من الجنسين تحت 17 سنة تحت إشراف مدربين محترفين ومختصين أجانب لضمان الجودة والاحترافية وتوفير البيئة الآمنة لجميع اللاعبين».

وأكد رفاعي: «هدفنا الأساسي في الأكاديمية هو تشجيع الأبطال الناشئين على ممارسة تلك الرياضة ليس فقط من أجل الاحتراف الرياضي ولكن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الأوروبية تعطي الكثير من المنح الدراسية للمتفوقين في رياضة كرة القدم الأمريكية».