شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة بالدوري الممتاز.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، لكن خبرة لاعبيه رجحت كفته في اللقاء.

وأوضح ضياء السيد، أن بيتسو موسيماني قرر استبدال لاعبه الشاب أحمد رمضان بيكهام للحفاظ عليه، منوها إلى أن الأهلي في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن خاصة أن بيكهام يلعب في غير مركزه.

وأكد ضياء السيد، أن الأمور مع والتر بواليا، في الجونة ستختلف بشكل كبير عن نظيرتها بالأهلي، مضيفا أن الفرصة السهلة التي أهدرها في لقاء سيراميكا كليوباترا، ستتسبب في تعرضه للكثير من النقد من جانب النقاد والجماهير، فيما النقد كان سيختلف كثيرا خلال تواجده في الجونة.