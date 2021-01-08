شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأبيض تطلق هاشتاج «فاروق جعفر بره الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت جماهير الزمالك هشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للمطالبة برحيل واستبعاد فاروق جعفر من الإدارة الفنية والتنفيذية لنادي الزمالك حيث دشنت جماهير الأبيض الغاضبة هاشتاج «فاروق جعفر بره الزمالك».

يأتي ذلك بعد غضب الجماهير من تصريحات فاروق جعفر ضد لاعب الفريق عبدالله جمعة، التي رد عليها اللاعب، كما علق عليها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة السابق.