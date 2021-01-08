شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالزمالك: هدفنا الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت اليوم بمقر الاتحادالإفريقي «كاف« بالقاهرة.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونجيث السنغالي.

وقال عبدالحليم علي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: «نحترم جميع الفرق التي تتواجد معنا في المجموعة».

وواصل: «لا يوجد فريق قوي وفريق ضغيف، وهدفنا هو حصد أكبر عدد من النقاط خلال دور المجموعات ومواصلة المشوار في البطولة القارية».

وأكمل: «سنقوم بجمع المعلومات عن كل فرق المجموعة، فالزمالك يخوض البطولة من أجل المنافسة على اللقب».

واختتم: «نصب كامل تركيزنا على لقاء طلائع الجيش الصعب، وسيكون هناك جلسة عقب الانتهاء من اللقاء من أجل الترتيب لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات».