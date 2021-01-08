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موسيماني عن كهربا: «بيخلص المباراة بمجرد نزوله»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، إن محمود عبدالمنعم «كهربا»، من أفضل اللاعبين الموجودين لديه بالفريق.

وأضاف موسيماني، أنه توقع عند نزول كهربا أن يقلب الموازين تماماً خصوصاً وأنه في كل لقاء يشارك به «بيخلص المباراة» بمجرد نزوله.

وفاز الأهلي على سيراميكا، بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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