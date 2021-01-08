شكرا لقرائتكم خبر عن كاراتيه الزمالك يستعد لبطولة «الرانك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جمعة سلامة المدير الفني لأسرة الكاراتيه بنادي الزمالك، إن جميع الفرق تستعد للمشاركة في بطولة «الرانك» التي تؤهل لاعبي مرحلة الأشبال والناشئين إلى بطولة العالم 2022.

وأكد جمعة سلامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الاتحاد المصري للكاراتيه يسمح لجميع اللاعبين المقيدين المشاركة في بطولة الرانك على أن تنطبق عليه الشروط.

وأوضح جمعة أن الشروط التي حددها الاتحاد المصري لمرحة الشباب والشابات هي أن يكون اللاعب حاصلا على الحزام الأسود، أما بالنسبة لمرحلة للناشئين لايقل عن الحزام البني 1، أما مرحلة الأشبال لا يقل عن الحزام الأزرق 4.

وأشار جمعة سلامة إلى أن الاتحاد المصري للكاراتيه يرصد جوائز مالية لأصحاب أول سبع مراكز بالبطولة.

والجدير بالذكر أن بطولة الرانك الأولى ستنطلق منافساتها في شهر مارس المقبل.