شكرا لقرائتكم خبر عن عمومي الماء بالزمالك يتعهد بالفوز ببطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق العمومي لكرة الماء بنادي الزمالك مع نظيره سبورتنج، في المباراة التي تجمع الفريقين بنادي هليوبوليس، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وتعهد لاعبو الزمالك بتحقيق الانتصار وتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق بعد إصابة المدرب حاتم محمود وثلاثة من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وقرر الجهاز الفني للزمالك تصعيد ثنائي الناشئين موسى وليد مواليد 2003 وعبدالرحمن أحمد مواليد 2001 للفريق الأول لتعويض الغيابات.

ومن المقرر أن يقود الفريق في لقاء اليوم الجهاز الفني المكون من هاني صدقي المدير الفني لأسرة كرة الماء، وإسلام شلبي مدرب اللياقة البدنية، ومحمود البشة المدير الإداري وسالم الجزار إداري الفريق.