شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة الرجاء والصعود لنهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مكافآة خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، لتحفيزهم لتحقيق الفوز على الرجاء المغربي، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وفاز الإسماعيلي، في مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسماعيلية، بهدف للاشيء، أحرزه فخر الدين بن يوسف، ويحتاج الإسماعيلي للتعادل بأي نتيجة من أجل التأهل.

وينتظر أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي السبت، في مراكش استعداداً للمواجهة وبالرغم من اصطحاب الثنائي باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي ضمن بعثة الفريق، إلا أن الجهاز الطبي أكد على عدم جاهزية الثنائي للمشاركة في المباراة، بسبب عدم اكتمال شفاؤهما لكنهما أصرا على السفر مع البعثة لمؤازة الفريق.