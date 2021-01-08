شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: من الوارد تغيير طريقة لعب الأهلي في كل مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، إنه من الوارد تغيير خطة لعب الفريق من مباراة لأخرى.

وأضاف موتسيماني، خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة سيراميكا: «بالرغم من انني أميل إلى تثبيت الخطة إلا أن ظروف المباراة والظروف الاستثنائية الحالية، تدفعني لتغيير الخطة من مباراة لأخرى، وفقاً للعناصر الغائبة عن الفريق».

وفاز الأهلي على سيراميكا، بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري.