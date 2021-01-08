شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الزمالك يهزم إسكندرية للبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى الزمالك على فريق إسكندرية للبترول بنتيجه 3/صفر في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت على صالة نادى الزمالك بختام مباريات الدور الأول من الدور التمهيدى من بطولة الدورى العام للكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط 25/14، 25/20، 25/22.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية بالفوز في جميع المباريات.