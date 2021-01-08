شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2001 يهزم المصري بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2001، على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي الاجتماعي ببورسعيد، بالجولة الثامنة من المجموعة الأولى لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك إبراهيم محمد.

ويقود الفريق منتصر الجدي مديرا فنيا، ويساعده مصطفى محمود وأحمد رزق، وتامر وحيد مدرب حراس مرمى، ومحمود سعيد للعلاج الطبيعي، وخالد عمران مديرا إداريا.

وعبر الجدي، عن رضاه بفوز فريقه اليوم على المصري، مشددا على أن اللاعبين قدموا أداء طيبا بلقاء اليوم، واستحقوا الفوز وأن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استمرار الانتصارات.