شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سبب إهدار بواليا فرصة التقدم أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إن والتر بواليا، الوافد الجديد للقلعة الحمراء قادما من صفوف الجونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أهدر فرصة التقدم أمام سيراميكا كليوباترا، بعد استلامة الكرة العرضية الأرضية من علي معلول، لأن اللاعب الكونغولي، سدد الكرة بيساره بدلا من اليمنى.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن اللاعب كان مفيدا جدا داخل المستطيل الأخضر، وسيصنع الفارق معانا في الخط الأمامي خلال الفترة المقبلة نظرا لإمكانياته الفنية المميزة.