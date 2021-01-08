شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: كورونا أثرت على مستوى الأهلي أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، إن تراجع مستوى فريقه خلال مباراة سيراميكا، يأتي بسبب تأثر عدد كبير من اللاعبين بعدم الجاهزية بسبب تعرضهم للإصابة بكورونا.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

وشدد موسيماني، على أن إصابة سبعة من لاعبيه بكورونا في وقت قصير للغاية ليس بالأمر الهين، مشدداً على أن الأمر سيكون في تحسن خلال الفترة المقبلة.