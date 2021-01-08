شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة بالزمالك يهزمن هليوبوليس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، تحت قيادة إيهاب محمد، علي فريق هليوبوليس بنتيجة 3-صفر في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحه للاعبات من التدريبات غدا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل بصالة النادي.

ويستعد الفريق لمباراته المقبله أمام فريق الأهلي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بصالة الأهلي.