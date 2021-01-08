شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يهزم وادي دجلة في بطولة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مرتبط كرة السلة بالزمالك تحت 16 عاما على وادي دجلة بنتيجة 59 /43 باللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين اليوم، بملعب المنافس ضمن منافسات الدور قبل النهائي ببطولة منطقة الجيزة.

ويحتل الفريق المركز الأول لانتصاراته المستمرة بالجولات السابقة.

ومن المقرر أن يلاقي ناشئو مرتبط السلة الزمالك 16 (ب)، بالجوله المقبلة والأخيرة من الدور النهائي بالبطولة.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة أشرف جلال بنجوم الفريق خلال اللقاء اليوم وبذلهم قصارى جهدهم لاستكمال مسيره الانتصارات والوصول للنهائيات وحصد البطولة.