شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: هدف كهربا الملغي صحيح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسيو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، إن الهدف الذي تم إلغاؤه لكهربا في مرمى سيراميكا صحيح 100%.

وفاز الأهلي على سيراميكا، بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما «الجمعة»، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

وأشار بيتسو، إلى أنه ليس من هواة تصيد الأخطاء للحكام، ولكن على الحكم مراجعة قراره جيداً خصوصاً وأنه به ظلم كبير على الأهلي.