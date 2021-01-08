شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث القادسية لـ«الخليج 365»: الشرارة الأولى أطلقها العويس والان مع التفاصيل

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات