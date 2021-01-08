الأهلي يحقق فوزاً مثيراً على سيراميكا ويستعيد قمة الدوري بثنائية كهربا وسليمان

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في تحقي فوز هام ومثير على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي الأول محمود كهربا في الدقيقة 79، بعد سلسلة من الفرص الضائعة في الشوط الثاني، قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 90+6، ليحصد حامل اللقب 3 نقاط.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليعود إلى الصدارة بفارق نقطتين عن الجونة الثاني، و3 نقاط عن الزمالك الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد، بينما تحمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.