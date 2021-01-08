شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال معلقا على أزمة السحر : مفيش في الكورة الكلام ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا على أزمة مباراة اليوم بين الفريق الطنطاوى ومنتخب السويس بظهور بعض أعمال السحر داخل أرض الملعب قبل انطلاق المباراة بينهم ضمن مباريات دورى القسم الثانى .

وأوضح رضا عبد العال خلال تصريحات خاصة لليوم السابع قائلا " كنت متواجد داخل غرفة الملابس لالقاء محاضرة للاعبين و لم أشاهد الاحداث ولكن عند الخروج الى الملعب قام أحد العمال بالحديث معى و هذا الامر لم يغير من كرة القدم ولكن عامل التوفيق هو الحاسم في كرة القدم " .

شهدت مباراة طنطا و منتخب السويس في دورى القسم الثانى والتي أقيمت على ستاد طنطا ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية ظهور أحد أعمال السحر التي وضعها بعض لاعبي السويس في مرمي طنطا قبل انطلاقة المباراة والتي أنتهت بفوز منتخب السويس على طنطا بنتيجة هدفين مقابل لا شى .

وشهد ستاد طنطا أزمة حادة عقب أتهام فريق طنطا للاعبي منتخب السويس بوضع ما وصفوه باعمال سحرية داخل مرمي فريق طنطا قبل بداية المباراة وقام لاعبي طنطا وعمال غرف خلع الملابس بإلاشتباك لفظيا مع لاعبي السويس اثناء قيامهم بوضع الاعمال قبل ان يقوم احد عمال غرف خلع الملابس بنادي طنطا بالحفر داخل ملعب طنطا واستخراج الورق المكتوب عليه اسماء لاعبي طنطا واعضاء الجهاز الفني بالفريق الطنطا وعبارات تتمني الهزيمة للفريق الطنطاوي.

كما قام محمد ماجد اونش لاعب طنطا بما وصفه بإبطال العمل من خلال رش ماء بملح علي العمل بالإضافة للقيام بقراءة القرآن الكريم هو وزملائه بالفريق الطنطاوي .

وقرر رضا عبدالعال المدير الفني لطنطا تغيير مكان تسخين الفريق للمرمي الاخري وذلك من اجل ما وصفه بابطال اي اعمال سحرية تم وضعها داخل ارض الملعب