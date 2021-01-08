شكرا لقرائتكم خبر عن مع أول ظهور للاعب والتر بواليا مع الأهلى.. اعرف تقييم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أهدار والتر بواليا لاعب الأهلي فرصة تسجيل هدف في مرمى سيراميكا في الدقيقة 76 ، في المباراة التي انتهت 2 مقابل لأشيء للـأحمر، إلا أن الجماهير النادى الأهلى يرون أنه من الصعب الحكم عليه من أول مشاركة حيث لم يستطيع الانسجام بشكل كافى موضحين أنه لاعب مجتهد وثابت في الملعب.

شارك ألاف عبر هاشتاج "والتر بواليا" الذى كان ضمن الأكثر تداولا بموقع تويتر عقب المباراة، حيث كتب بيو:" والتر بواليا هيكون سفاح في الماتشات اللي جاية"، يرى خالد شريف:" والتر بواليا لسه قدامه فرصه يثبت نفسه من اول ماتش كل الكور العاليه بتاعته وبيحط جسمه كويس لو كمل كدا يبقا الاهلي عنده مهاجم ثابت يتسند عليه ...حمدي فتحي عظيم ومجتهد بس يخف عصبيه الفترة اللي فاتت...اكرم مكافح وبيمسك في فرصه التشكيل الأساسي للأهلى".

وغرد إسلام عماد:" التر بواليا لعيب كويس جداً .. محتاج شوية وقت بس"، ويرى آخر:" ياجدعان لسا بس أول ماتش له مع النادي وعمل ماتش كويس ما شريف أهو نزل كان لعبه وحش واللى عمله ده والتر بواليا ادائه مبشر اصبروا على اللعيبة مش من اول ماتش عاوزيه يجيب 7 أجوان".

وقال محمد:" والتر بواليا محتاج يشتغل بدماغه كويس على الجون ويشوط كويس ويتحرك صح عشان يبقى مهاجم صح"، ويرى حسام:" والتر بواليا شكله حلو ومتعاون مع زمايلة مش أناني وبيستلم تحت ضغط كويس وتحركاته حلوة وارتقاؤه عالي وبيعرف يأخد مكان كويس في الـ 18 اصبروا شوية لما هينسجم مع الفريق ويطلع من خضة اللعب في الأهلي هيبقى في حتة تانية خالص".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلي النقطة الثالثة عشر ويتصدر جدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز السابع.