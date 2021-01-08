شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون عائلة فرجانى ساسى مؤشرًا لموافقته على التجديد للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يصل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادمًا من تونس، بمفرده، بل اصطحب اللاعب أفراد أسرته "زوجته وأولاده" حيث سافر اللاعب إلي بلاده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل موعد قدومه إلى القاهرة ويصل اليوم.

أصطحاب ساسى لعائلته فى رحلة العودة إلى القاهرة، كانت بمثابة "بارقة أمل" لمسئولو القلعة البيضاء، وإنها قد تكون مؤشرًا لرغبته فى التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وإن بعض شهود العيان كشفوا إن ساسى عاد إلى القاهرة حاملاً للعديد من الحقائب وبصحبة زوجته وأولاده، الأمر الذى قد يكون تمهيدًا للاستقرار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر بنادى الزمالك، إنه تواصل مع فرجانى ساسى فور وصوله إلى القاهرة، وأكد إن سفره إلى تونس كان من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لوالدته، دون أن يتطرق الحديث حول سبب اصطحاب أفراد أسرته، فى تلك الرحلة.

تابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى إنه من المنتظر أن ينتظم ساسى فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش غدًا السبت على ستاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع كلاً من..