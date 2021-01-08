شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات ذكية " تكشف التزوير .. وتواجه كورونا في مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد سعد رئيس لجنة اصدار البطاقات ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، عن إعداد بطاقات خاصة لإستخدامها خلال أيام المونديال والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 الشهر الجاري وحتى 31 من نفس الشهر ..

البطاقات "الذكية " معدة خصيصا تحت نظام " موبيل أبليكيشن " للكشف عن صالحية البطاقة وما إذا كان حاملها داخل الفقاعة أو خارجها ، طبقا للإجراءات الإحترازية المتبعة داخل البطولة للحد من الأصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " ، علاوة عن كشف حالات التزوير في البطاقات .

وكشف رئيس لجنة البطاقات بالبطولة عن وجود إختلافات لتحدي كورونا وتطبيق نظام " الفقاعة " وهناك علامة في البطاقة للدلالة عن من هو داخل الفقاعة ومن هو خارجها فاللون الاحمر لماهو داخل الفقاعة ومن خارجها باللون الابيض ..

وكل من يحمل بطاقة يمنع تماما تواجد أي من هو داخل الفقاعة والعكس من التواجد خارج أو داخلها .

وبالنسبة لمصوري البطولة من هو داخل الفقاعة سيكون في أرض الملعب أما من هو خارج الفقاعة سكون في المنطقة المخصصة للإعلاميين الذين خارج الفقاعة .

واختتم أحمد سعد تصريحاته بأنه لاول مرة تغلف البطاقة بطبقة من البلاستيك المانع لنقل البكتريا وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .