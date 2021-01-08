شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 8 – 1 – 2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 5 أهداف هي حصاد مباريات اليوم الجمعة أهدت في الدوري المصري، حيث شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا هدفين للمارد الأحمر، بينما شهدت مباراة إنبي ودجلة ثلاثة أهداف مثيرة، ولم تحضر الأهداف مطلقا في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي.

الخليج 365 يعرض لقرائه أهداف مباريات اليوم الجمعة بالدوري وجاءت كالتالي:

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا

حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية دون رد خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

أهداف مباراة إنبي ودجلة

كما حقق فريق إنبي، فوزا دراماتيكيا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم بينهما على ستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

نجح محمد مرسي البديل في تسجيل الهدف الأول من مراوغة مميزة في الدقيقة 68 وسجل كالديرون هدف التعادل في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عاد محمد مرسي بالتسجيل مجددا عن طريق صاروخية سكنت شباك محمد عبد المنصف.

وبهذا الفوز وصل انبي للنقطة السابعة في المركز الثامن فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة الخامسة في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

ملخص مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

يمكننا استعراض ملخص هذه المباراة وأبرز الفرص فيها، حيث أن البطل فيها كان شباك الفريقين التي خرجت عذراء رغم المحاولات الهجومية، حيث تعادل فريق بيراميدز مع نظيره البنك الأهلى سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز ، و التى أقيمت باستاد كلية الشرطة بالعباسية .

وحاول لاعبى بيراميدز تسجيل هدف التقدم فى مرمى البنك الأهلى ، إلا أن لاعبى الأخير فرضوا سيطرتهم علىمجريات المباراة ، ومنعوا لاعبى الفريق السماوى من الوصول إلى المرمى ، من تضييق المساحات ، و صحوة الدفاع فى فريق البنك الأهلى

ولم يصل إلى المرمى سوى محمد مجدى لاعب فريق البنك الأهلى ، حيث أحرز هدفا فى مرمى شريف إكرامى لكن تم إلغاؤه من حكم اللقاء بداعى التسلل ، بعد اللجوء إلى تقنية الفار .

وارتفع رصيد البنك الأهلى الى 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، في المقابل وصل رصيد بيراميدز الى 8 نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في اثنان وخسر الأخرى وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.