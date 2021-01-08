شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يلغي هدف كهربا الثاني للأهلي في مرمى سيراميكا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى الحكم محمد يوسف هدف محمود كهربا لاعب الأهلي في مرمى سيراميكا في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وأكد الفار قرار الحكم وألغى الهدف .

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه سيراميكا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تشهد الظهور الأول للوافد الجديد والتر بواليا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، اليود ديانج، أكرم توفيق، حمدي فتحي، طاهر محمد، حسين الشحات، والتر بواليا.

و أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النادي الاهلي بعد قليل،على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى، عامر عامر، أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم، شريف دابو - شادي حسين.

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد السويس، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة كإجراء تقليدي متبع قبل مباريات الفريق المحلية والإفريقية.