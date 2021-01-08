شكرا لقرائتكم خبر عن شريف بعد الفوز على سيراميكا: كان من الصعب التعادل في مباراتين متتاليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد شريف لاعب الأهلي أن مباراة فريقه ضد سيراميكا والتي فاز فيها فريقه بهدفين نظيفين، كانت صعبة وكان من المهم على فريقه تحقيق الفوز، لأنه كان من الصعب أن يتعادل الفريق في المباراة الثانية بعد التعادل مع دجلة في المباراة الماضية.

قال في تصريحات لقناة الأهلي: كل المباريات صعبة ومواجهة فريق كبير مثل صغير لأن أي فريق عندما يواجه الأهلي يحاول اخراج كل ما لديه"، مشددا على أن أي مباراة نلعب فيها بجدية ونحاول إخراج كل ما لدينا لأننا نلهعب بأسمائنا وأسماء وباسم الأهلي.

كشف أنه لعب مباراة سيراميكا كمهاجم صريح، بينما لعب المباراة الماضية ضد وادي دجلة كجناح، موضحا أنه لا يفرق معه يلعب في أي مركز سواء كمهاجم أو جناح، وما يهمه هو مصلحة الفريق الأحمر.

اختتم حديثه بالتأكيد على رغبته ورغبة كل زملائه بالفريق في إسعاد جمهور الأهلي وتحقيق كل طموحاتهم خلال الفترة القادمة.