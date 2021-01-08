شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى بعد فوز الأهلى: محمد إبراهيم أرهقنا وواجهنا خصما صعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى، عن سعادته بعد الفوز الذى حققه المارد الأحمر، على منافسه سيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

أشاد موسيمانى في تصريحات صحفية عقب المباراة بفريق سيراميكا مؤكدا أنه خصم عنيد وقوي مبديا إعجابه بمحمد إبراهيم خاصة أنه تسبب في الكثير من الضغوط والمشاكل على خط الدفاع للمارد الأحمر.

تابع موسيمانى:" نزول أفشة للاستفاة منه في مركز 10 والانسجام بينه وبين الشحات وطلبت من كهربا والشحات التحرك للعمق لمنح حرية التحرك لأفشة وأهدرنا العديد من الفرص لكن الأفضل خلق فرص للتهديف".

وواصل:" اعتمدت على 3 لاعبين في الوسط لتأمين الملعب ولعبت بنفس الطريقة أمام الاتحاد السكندري وسجلنا 4 أهداف وبواليا خرج قبل أن تتحرر المباراة وأهدر فرصة لقتل اللقاء وأدرس الخصم قبل كل مباراة ولدى مرونة في اختيار خطة الملعب".

واختتم المدير الفني لفريق الأهلى:" نهتم بإحراز المزيد من الأهداف دون الدخول في خلافات مع الحكام، وسجل هدفى الفريق الأحمر اكهربا ووليد سليمان، ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.